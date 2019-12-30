Замбийские драгоценные и полудрагоценные цветные камни освобождены от экспортной пошлины

Правительство Замбии недавно заявило, что оно приостанавливает экспортную пошлину на цветные драгоценные камни с 1 января 2020 года, сообщает gjepc.org.
Ранее сообщалось, что принадлежащая Gemfields на 75% Kagem Mining, которая производит изумруды в Замбии, перегружена налогами.
Так, по словам управляющего директора Gemfields по продуктам и продажам Адриана Бэнкса (Adrian Banks), самым большим препятствием на пути предприятия Kagem остается экспортная пошлина Замбии в размере 15%, наложенная на изумруды с 1 января 2019 года.
Проведенные с июля 2009 года 33 аукциона Gemfields по продаже изумрудов и берилла, добытых на руднике Кагем (Kagem), принесли общий доход в $608 млн.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург