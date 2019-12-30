Замбийские драгоценные и полудрагоценные цветные камни освобождены от экспортной пошлины

Министерство финансов страны издало «Приказ о приостановлении таможенных пошлин на драгоценные камни от 2019 года», в котором говорится, что от экспортной пошлины освобождаются «драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки».Ранее сообщалось, что принадлежащая Gemfields на 75% Kagem Mining, которая производит изумруды в Замбии, перегружена налогами.Так, по словам управляющего директора Gemfields по продуктам и продажам Адриана Бэнкса (Adrian Banks), самым большим препятствием на пути предприятия Kagem остается экспортная пошлина Замбии в размере 15%, наложенная на изумруды с 1 января 2019 года.Проведенные с июля 2009 года 33 аукциона Gemfields по продаже изумрудов и берилла, добытых на руднике Кагем (Kagem), принесли общий доход в $608 млн.