Кампания «Другая часть вашей истории», запущенная JA, показывает успех

24 декабря 2019

Ассоциация ювелиров Америки (Jewelers of America, JA) заявила, что ее кампания «Другая часть вашей истории» (Another Piece of Your Story), направленная на то, чтобы женщины покупали ювелирные украшения сами для себя, завоевала 3 млн покупателей всего за 6 месяцев, согласно данным Idex Online.Этот пилотный проект был запущен в Лос-Анджелесе для увеличения покупок ювелирных изделий потребителями. Кампания представляет собой отраслевое сотрудничество, направленное на то, чтобы повысить желание потребителей покупать ювелирные изделия.Она сосредоточена на увеличении покупательского спроса среди женщин вне традиционного времени подарков.По сообщениям, кампания состоит из платных рекламных объявлений в социальных сетях, рекламной программы и сайта Your Finest.Говорят также, что JA нанял инфлюенсеров из Лос-Анджелеса, чтобы увеличить охват кампании. Они покупали ювелирные изделия у розничных ювелиров и делились опытом на своих страницах в социальных сетях, что вызвало высокий позитивный настрой и активность со стороны их последователей.«Индустрия объединилась, и мы смогли провести кампанию для всей отрасли», - привело агентство слова Дэвида Бонапарта (David J. Bonaparte), президента и исполнительного директора JA.Ассоциация ювелиров Америки - национальная торговая ассоциация с участием предприятий, обслуживающих рынок ювелирных украшений.