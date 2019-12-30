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Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кампания «Другая часть вашей истории», запущенная JA, показывает успех

24 декабря 2019
Новости

news_19092018_ja.pngАссоциация ювелиров Америки (Jewelers of America, JA) заявила, что ее кампания «Другая часть вашей истории» (Another Piece of Your Story), направленная на то, чтобы женщины покупали ювелирные украшения сами для себя, завоевала 3 млн покупателей  всего за 6 месяцев, согласно данным Idex Online.
Этот пилотный проект был запущен в Лос-Анджелесе для увеличения покупок ювелирных изделий потребителями. Кампания представляет собой отраслевое сотрудничество, направленное на то, чтобы повысить желание потребителей покупать ювелирные изделия.
Она сосредоточена на увеличении покупательского спроса среди женщин вне традиционного времени подарков.
По сообщениям, кампания состоит из платных рекламных объявлений в социальных сетях, рекламной программы и сайта Your Finest.
Говорят также, что JA нанял инфлюенсеров из Лос-Анджелеса, чтобы увеличить охват кампании. Они покупали ювелирные изделия у розничных ювелиров и делились опытом на своих страницах в социальных сетях, что вызвало высокий позитивный настрой и активность со стороны их последователей.
«Индустрия объединилась, и мы смогли провести кампанию для всей отрасли», - привело агентство слова Дэвида Бонапарта (David J. Bonaparte), президента и исполнительного директора JA.
Ассоциация ювелиров Америки - национальная торговая ассоциация с участием предприятий, обслуживающих рынок ювелирных украшений.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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