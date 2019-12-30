IDWI откроет двери для международных покупателей в феврале 2020 года

25 декабря 2019

Международная алмазная неделя в Израиле пройдет 10-12 февраля 2020 года в Рамат-Гане, Израиль, сообщает Израильский алмазный институт (Israel Diamond Institute). На этот раз в мероприятии примут участие международные экспоненты со всех рынков.Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал, что он приветствует решение оргкомитета открыть следующую Международную алмазную неделю для экспонентов со всего мира.«Я уверен, что IDWI выиграет от открытия своих дверей для всех рынков - это выгодно как для участников, так и для покупателей из Израиля и всего мира. Я с нетерпением жду сотен международных участников, много энергии и оживленной торговли».Председатель IDWI Эзра Боарон (Ezra Boaron) также отметил, что международные компании проявили большой интерес к участию в мероприятии. Он надеется, что этот шаг поможет привлечь покупателей с новых рынков.Мероприятие состоится на территории Израильской алмазной биржи.Ожидается, что более 200 израильских экспонентов бриллиантов примут участие в мероприятии.IDWI представляет сотни экспонатов бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами и ежегодно привлекает сотни покупателей из более чем 20 стран, которые приезжают в Израиль специально для этого мероприятия.IDWI - это бутик-шоу, предназначенное исключительно для торговцев бриллиантами, с минимальными затратами для экспонентов и поощрениями для покупателей, которые получают три бесплатных дня для проживания в местном отеле.