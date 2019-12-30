Драгоценности Зыкиной проданы на аукционе 22 декабря

Украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной ушли с молотка во время мемориального аукциона, который прошел 22 декабря, сообщают средства массовой информации.
На аукционе было представлено около 60 лотов - ювелирные изделия, бижутерия и личные вещи певицы.
Топ лотом стали знаменитые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами огранки кабашон, которые были проданы за 2,3 млн рублей.
Легендарное колье с 127 бриллиантами ушло с молотка за 1,2 млн рублей, сообщает ТАСС.
Аукцион был организован аукционным домом "12-й стул".
Ожидается, что следующий аукцион пройдет в 2020 году.
Голос Людмилы Зыкиной назвали лучшим в Советском Союзе, а ее песни народной артистки признали народным достоянием.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург