Gibb River Diamonds начнет разрабатывать австралийскую шахту Эллендейл

Правительство Западной Австралии предоставило компании Gibb River Diamonds разрешение на начало работ на алмазном руднике Эллендейл (Ellendale) в австралийском округе Кимберли, сообщает Australian Mining.
Компания приняли предложение и, как сообщается, приступит к программе по геологоразведке в 2020 году.
Министерство горнорудной промышленности, нефти, энергетики и трудовых отношений Австралии также пригласило India Bore Diamond Holdings, которая уже ведет добычу на начальном этапе на Эллендейл, подать заявления на разработку новых участков на руднике.
Сообщается, что департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности Западной Австралии уже провел научно-исследовательские работы, чтобы доказать, что объект является экологически чистым и экономически выгодным.
В 2018 году правительство Западной Австралии заявило, что принимает заявки от горнодобывающих компаний для того, чтобы снова запустить рудник Эллендейл.
Прежде его разрабатывала Kimberley Diamond Company в период с 2002 года по июль 2015 года, затем компанию ликвидировали.
Департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности управлял участком в рамках программы по работе с закрытыми шахтами.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург