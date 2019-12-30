Gibb River Diamonds начнет разрабатывать австралийскую шахту Эллендейл

23 декабря 2019









Фото: департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности Западной Австралии



Сообщается, что департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности Западной Австралии уже провел научно-исследовательские работы, чтобы доказать, что объект является экологически чистым и экономически выгодным.

В 2018 году правительство Западной Австралии заявило, что принимает заявки от горнодобывающих компаний для того, чтобы снова запустить рудник Эллендейл.

Прежде его разрабатывала Kimberley Diamond Company в период с 2002 года по июль 2015 года, затем компанию ликвидировали.

Департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности управлял участком в рамках программы по работе с закрытыми шахтами.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург Сообщается, что департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности Западной Австралии уже провел научно-исследовательские работы, чтобы доказать, что объект является экологически чистым и экономически выгодным.В 2018 году правительство Западной Австралии заявило, что принимает заявки от горнодобывающих компаний для того, чтобы снова запустить рудник Эллендейл.Прежде его разрабатывала Kimberley Diamond Company в период с 2002 года по июль 2015 года, затем компанию ликвидировали.Департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности управлял участком в рамках программы по работе с закрытыми шахтами.

Правительство Западной Австралии предоставило компании Gibb River Diamonds разрешение на начало работ на алмазном руднике Эллендейл (Ellendale) в австралийском округе Кимберли, сообщает Australian Mining.Компания приняли предложение и, как сообщается, приступит к программе по геологоразведке в 2020 году.Министерство горнорудной промышленности, нефти, энергетики и трудовых отношений Австралии также пригласило India Bore Diamond Holdings, которая уже ведет добычу на начальном этапе на Эллендейл, подать заявления на разработку новых участков на руднике.