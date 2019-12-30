Firestone увеличивает доход благодаря большему количеству реализованных ценных алмазов

23 декабря 2019

Компания Firestone Diamonds, которой принадлежит рудник Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, получила за год около 57 млн долларов США дохода от продажи 774 830 каратов алмазов при средней стоимости 73 доллара за карат.В компании заявили, что более высокий доход от большего количества ценных алмазов, проданных более чем на 500 тыс. долларов, компенсировал снижение средних цен на алмазы, добытые на руднике.Средняя стоимость более крупных и качественных алмазов, добытых на Ликхобонг, включая все алмазы весом более 10,8 карата, была на 48% выше, чем в предыдущем году, чему способствовала добыча нескольких дорогостоящих алмазов, в том числе белого алмаза весом 70 каратов, который был продан за 1,6 млн долларов, и 46-каратного белого камня, проданного за 1,2 млн долларов.Firestone, однако, заявила, что положительный результат продаж был сведен на нет более низкой средней ценой реализации алмазов, которая сократилась на 23% в течение года из-за избыточного предложения мелких камней на рынке и сокращения кредитования в отрасли.«Выручка также была ниже в силу сокращения продаж на 56 807 каратов по сравнению с предыдущим годом из-за сроков торговых сессий и всего лишь семи продаж в течение года по сравнению с восемью циклами продаж в предыдущем году, - говорится в сообщении. - Хотя средний объем продаж по стоимости за год был ниже, он в целом соответствовал оценке базовых вариантов реализации продукции, использованной для реструктуризации долга перед банком ABSA в прошлом году».