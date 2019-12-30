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02 декабря 2019

Mountain Province обнародовала производственный прогноз на 2020 год по руднику Гачо Куэй

20 декабря 2019
Новости

mountainprovince_logo.pngMountain Province Diamonds Inc. обнародовала производственный прогноз на 2020 год по руднику Гачо Куэй (Gahcho Kué). 
По данным компании, добыча алмазов составит от 6,75 млн до 6,95 млн каратов, затраты на производство  - 50-55 канадских долларов за добытый карат.
«По мере приближения к концу 2019 года я рад подтвердить, что мы достигнем верхней планки нашего производственного прогноза в 6,7 млн – 6,8 млн каратов. … С производственной точки зрения, 2019 год был успешным для  Mountain Province Diamonds», - заявил Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.
По его словам, прогноз на 2020 год демонстрирует, что операционная маржа остается cтабильной, и рудник продолжает генерировать положительный свободный денежный поток.
«Вторая половина 2019 года явно была сложной для всех производителей алмазов при ценах на необработанные алмазы, испытывающих устойчивое давление. Однако есть и положительные признаки того, что рынок стабилизируется. Цены на алмазы Mountain Province Diamonds в ходе последних двух продаж внушали уверенность. Крупные производители также продолжают продавать алмазное сырье, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, что обнадеживает. К счастью, позитивное начало глобального сезона розничной торговли бриллиантами получает свое продолжение, что также поможет сбалансировать рынки сырья и готовой продукции. Наконец, недавно согласованное приобретение Tiffany компанией LVMH является дополнительным признаком доверия для нашей отрасли и сигнализирует о сильной приверженности рынку элитных розничных бриллиантов, что может принести только пользу для индустрии в долгосрочной перспективе», - сказал Браун.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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