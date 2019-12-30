Ушел из жизни председатель правления Hamilton Jewellers

Во Флориде 17 декабря в возрасте 86 лет скончался Мартин Р. Зигель (Martin R. Siegel), председатель правления Hamilton Jewellers, сообщает IDEX Online.
Он представлял второе поколение своей семьи, работающей на Hamilton Jewellers. Мартин Р. Зигель стал президентом компании в 1968 году. В 1994 году эта роль перешла к его сыну, но формально он продолжал возглавлять компанию до самой смерти.
Его магазин был первым бутиком, который начал продавать часы Rolex в США.
В 2012 году магазин отметил свое столетие.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург