Ювелирные изделия в России можно будет продавать через Интернет

20 декабря 2019

Правительство России с декабря текущего года разрешило продажу ювелирных изделий через сеть Интернет. Соответсвующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.Согласно постановлению, продажа возможна при условии сертификации драгоценных камней и наличии пробы на драгоценных металлах.В свою очередь Роспотребнадзор выдал свои рекомендации покупателям ювелирных изделий онлайн.Так, покупатель сможет отказаться от приобретения драгоценности в любое время до ее передачи, а после - в течение 7 дней. Обмен и возврат будут происходить при наличии документа, подтверждающего покупку, и при условии, что изделие имеет товарный вид.Первые онлайн платформы уже начали добавлять новые категории товаров на свои сайты.Как сообщают местные СМИ, маркетплейс «Беру» уже открыл новую категорию «Ювелирные изделия», в которой покупатели смогут найти серьги, кольца, подвески, браслеты и цепи из золота, серебра и платины, а также бижутерию.