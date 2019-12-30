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Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

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Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

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«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

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Обучение оценке алмазов важно для старателей

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02 декабря 2019

Ювелирные изделия в России можно будет продавать через Интернет

20 декабря 2019
Новости

Правительство России с декабря текущего года разрешило продажу ювелирных изделий через сеть Интернет. Соответсвующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.
Согласно постановлению, продажа возможна при условии сертификации драгоценных камней и наличии пробы на драгоценных металлах.
В свою очередь Роспотребнадзор выдал свои рекомендации покупателям ювелирных изделий онлайн. 
Так, покупатель сможет отказаться от приобретения драгоценности в любое время до ее передачи, а после - в течение 7 дней. Обмен и возврат будут происходить при наличии документа, подтверждающего покупку, и при условии, что изделие имеет товарный вид. 
Первые онлайн платформы уже начали добавлять новые категории товаров на свои сайты. 
Как сообщают местные СМИ, маркетплейс «Беру» уже открыл новую категорию «Ювелирные изделия», в которой покупатели смогут найти серьги, кольца, подвески, браслеты и цепи из золота, серебра и платины, а также бижутерию.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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