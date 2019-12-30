Ювелирные изделия в России можно будет продавать через Интернет

Правительство России с декабря текущего года разрешило продажу ювелирных изделий через сеть Интернет. Соответсвующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.
Согласно постановлению, продажа возможна при условии сертификации драгоценных камней и наличии пробы на драгоценных металлах.
В свою очередь Роспотребнадзор выдал свои рекомендации покупателям ювелирных изделий онлайн.
Так, покупатель сможет отказаться от приобретения драгоценности в любое время до ее передачи, а после - в течение 7 дней. Обмен и возврат будут происходить при наличии документа, подтверждающего покупку, и при условии, что изделие имеет товарный вид.
Первые онлайн платформы уже начали добавлять новые категории товаров на свои сайты.
Как сообщают местные СМИ, маркетплейс «Беру» уже открыл новую категорию «Ювелирные изделия», в которой покупатели смогут найти серьги, кольца, подвески, браслеты и цепи из золота, серебра и платины, а также бижутерию.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург