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02 декабря 2019

Пиюш Гоял призывает участников алмазной отрасли принимать более активное участие в программе страхования экспорных кредитов

19 декабря 2019
Новости

Выступая на 45 вручении премии в области драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem and Jewellery Awards), Пиюш Гоял (Piyush Goyal), министр железнодорожного транспорта, торговли и промышленности Индии, призвал экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий присоединиться к схеме NIRVIK и добавил, что правительство также изучает возможности использования неиспользуемых земель в специальных экономических зонах для создания ювелирных парков, сообщает gjepc.org.
Схема NIRVIK, также известная как Система страхования экспортных кредитов, была представлена ​​Корпорацией по гарантиям экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Corporation, ECGC) в сентябре 2019 года.
Она предназначена для упрощения процесса кредитования и повышения доступности кредитов для экспортеров.
«Это помогает сделать экспортный товар Индии конкурентоспособным и делает систему экспорта ECGC дружественными, предоставляя экспортерам в секторе малого и среднего бизнеса новую схему возмещения налогов, снижения страховых затрат и упрощения ведения бизнеса», - сказал министр.
В своем выступлении Шри Гоял добавил, что ведутся переговоры с министром финансов Индии о создании ювелирных парков в неиспользуемых специальных экономических зонах, которые потенциально могут быть использованы для ювелирных парков для местных производителей драгоценных камней и ювелирных изделий.
Гоял также попросил отрасль формализовать золотую политику, тем самым уменьшив зависимость от импорта золота.
Министр также высоко оценил участие и инициативы Совета по содействию экспорту ювелирных изделий и драгоценных камней в отрасли. Он отметил, что с помощью правительства цель повышения глобального экспорта до $75 млрд в год может быть достигнута намного раньше, чем предполагалось.
Церемония вручения премий в области драгоценных камней и ювелирных изделий состоялась в Дели 18 декабря.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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