Petra Diamonds нашла преемника своему основателю

19 декабря 2019

Petra Diamonds назначила Питера Хилла (Peter Hill), кавалера ордена Британской империи, своим неисполнительным директором и председателем с 1 января 2020 года.Он также станет неисполнительным председателем Petra Diamonds 31 марта 2020 года, став преемником основателя компании и ее нынешнего председателя Адониса Пурулиса (Adonis Pouroulis).«Мы рады, что Питер присоединится к Petra Diamonds. У него впечатляющий послужной список на постах председателя и члена правления в ряде глобальных компаний и организаций, основанный на его более ранней карьере в горнодобывающей промышленности, в том числе в Южной Африке, - сказал Пурулис. - Лично я рад, что человек такого уровня и опыта, как Питер, сменит меня на посту председателя, и я желаю ему всего наилучшего».Пурулис основал компанию Petra Diamonds и зарегистрировал ее на бирже в 1997 году. Затем он превратил ее в одного из пяти крупнейших мировых производителей алмазов.В финансовом году, закончившемся 30 июня 2019 года, выручка Petra Diamonds, которая работает в Южной Африке и Танзании, сократилась на 6%, до 463,6 млн долларов США, что привело к снижению скорректированной рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 39% в предыдущем году. Чистый долг компании на 30 июня 2019 года составил 564,8 млн долларов по сравнению с 520,7 млн долларов годом ранее.