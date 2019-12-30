Эксклюзив
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Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
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Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
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«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
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Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
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Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Petra Diamonds нашла преемника своему основателю
Он также станет неисполнительным председателем Petra Diamonds 31 марта 2020 года, став преемником основателя компании и ее нынешнего председателя Адониса Пурулиса (Adonis Pouroulis).
«Мы рады, что Питер присоединится к Petra Diamonds. У него впечатляющий послужной список на постах председателя и члена правления в ряде глобальных компаний и организаций, основанный на его более ранней карьере в горнодобывающей промышленности, в том числе в Южной Африке, - сказал Пурулис. - Лично я рад, что человек такого уровня и опыта, как Питер, сменит меня на посту председателя, и я желаю ему всего наилучшего».
Пурулис основал компанию Petra Diamonds и зарегистрировал ее на бирже в 1997 году. Затем он превратил ее в одного из пяти крупнейших мировых производителей алмазов.
В финансовом году, закончившемся 30 июня 2019 года, выручка Petra Diamonds, которая работает в Южной Африке и Танзании, сократилась на 6%, до 463,6 млн долларов США, что привело к снижению скорректированной рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 39% в предыдущем году. Чистый долг компании на 30 июня 2019 года составил 564,8 млн долларов по сравнению с 520,7 млн долларов годом ранее.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished