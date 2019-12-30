Эксклюзив

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

CTF и HEJ запускают ювелирную академию

18 декабря 2019
Новости

Chow Tai Fook (CTF) и французская Высокая школа ювелирного искусства (Haute Ecole de Joaillerie, HEJ) запустили ювелирную академию Loupe Jewellery Academy  (LJA) в рамках стратегии устойчивого развития CTF, которая рассчитана на 10 лет.
Эта инициатива направлена ​​на воспитание нового поколения ювелиров в отрасли, говорится в пресс-релизе, распространенном CTF.
Академия будет проводить курсы по дизайну, мастерству ювелирного дела, а также маркетингу.
LJA также будет сотрудничать с Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), чтобы обеспечить обучение мирового класса игрокам ювелирной отрасли.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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