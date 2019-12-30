CTF и HEJ запускают ювелирную академию

Chow Tai Fook (CTF) и французская Высокая школа ювелирного искусства (Haute Ecole de Joaillerie, HEJ) запустили ювелирную академию Loupe Jewellery Academy (LJA) в рамках стратегии устойчивого развития CTF, которая рассчитана на 10 лет.
Эта инициатива направлена на воспитание нового поколения ювелиров в отрасли, говорится в пресс-релизе, распространенном CTF.
Академия будет проводить курсы по дизайну, мастерству ювелирного дела, а также маркетингу.
LJA также будет сотрудничать с Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), чтобы обеспечить обучение мирового класса игрокам ювелирной отрасли.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург