De Beers заканчивает продажи в 2019 году на фоне «признаков сохранения стабильного спроса»

18 декабря 2019

Фото: De Beers

De Beers завершила свои продажи алмазного сырья в 2019 году на пути, который, как представляется, ведет к восстановлению рынка, хотя бо́льшую часть года компания провела в атмосфере неопределенности.Алмазодобытчик, на 85% принадлежащий корпорации Anglo American, заработал 425 млн долларов США в ходе десятого цикла продаж 2019 года по сравнению с 400 млн долларов, полученными в ходе девятого цикла продаж.«Наблюдая за сохранением стабильности цен на бриллианты в преддверии финального цикла продаж в этом году мы увидели дальнейшие признаки стабильного спроса на необработанные алмазы в ходе десятого сайта», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).Однако ситуация представляется не столь радужной, если сравнить результаты последнего цикла продаж с выручкой в 544 млн долларов, которые De Beers получила в тот же период в прошлом году.Хотя это и предварительные данные, но группа заявила, что в этом году она заработала на продаже алмазов 4,04 млрд долларов по сравнению с 5,39 млрд долларов годом ранее.В алмазной промышленности наблюдается избыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен на эту продукцию по сравнению с ценами на алмазное сырье.De Beers снизила цены на все категории алмазов примерно на 5%.Компания также проявляла гибкость в отношении покупателей алмазов, так как торговые условия в среднем сегменте отрасли все еще находятся в процессе восстановления равновесия.