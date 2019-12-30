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02 декабря 2019

АЛРОСА внедряет новую стратегию для оптимизации ограночного бизнеса

18 декабря 2019
Новости

Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил 13 декабря Стратегию развития ограночного комплекса на 2020-2022 годы, в том числе план интеграции смоленского завода «Кристалл». 
Стратегия поможет повысить операционную эффективность ограночного бизнеса компании, говорится в пресс-релизе, распространенном АЛРОСА. 

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Фото: Кристалл


Компания, как сообщается, намерена повысить эффективность управления ассортиментом, оптимизировать производственный цикл и создать объединенную систему сбыта бриллиантов.
Компания намерена проводить обработку алмазов фантазийных цветов и крупных бесцветных алмазов в Москве. Обработка бесцветных алмазов от 1 до 10 карат на начальных этапах интеграционного проекта с целью снижения издержек будет перемещена в Смоленск. Обработку алмазов мелких размеров планируется распределить между производственными площадками в Барнауле и Смоленске. Общий объем обработки при этом будет составлять более 200 тыс. карат алмазов.
На сегодняшний день в состав Группы АЛРОСА входят несколько гранильных предприятий: филиал «Бриллианты АЛРОСА» (г. Москва), ООО «Бриллианты АЛРОСА» (г. Барнаул) и ПО «Кристалл» (г. Смоленск), который в октябре этого года был выкуплен у государства. В совокупности на их долю приходится более 60% всей российской огранки.
В октябре сообщалось, что АЛРОСА приобрела завод «Кристалл», находящийся в федеральной собственности, у Росимущества за $29 млн.
«Кристалл» - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также их главный экспортер в стране.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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