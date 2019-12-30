АЛРОСА внедряет новую стратегию для оптимизации ограночного бизнеса

Фото: Кристалл

Компания, как сообщается, намерена повысить эффективность управления ассортиментом, оптимизировать производственный цикл и создать объединенную систему сбыта бриллиантов.Компания намерена проводить обработку алмазов фантазийных цветов и крупных бесцветных алмазов в Москве. Обработка бесцветных алмазов от 1 до 10 карат на начальных этапах интеграционного проекта с целью снижения издержек будет перемещена в Смоленск. Обработку алмазов мелких размеров планируется распределить между производственными площадками в Барнауле и Смоленске. Общий объем обработки при этом будет составлять более 200 тыс. карат алмазов.На сегодняшний день в состав Группы АЛРОСА входят несколько гранильных предприятий: филиал «Бриллианты АЛРОСА» (г. Москва), ООО «Бриллианты АЛРОСА» (г. Барнаул) и ПО «Кристалл» (г. Смоленск), который в октябре этого года был выкуплен у государства. В совокупности на их долю приходится более 60% всей российской огранки.В октябре сообщалось, что АЛРОСА приобрела завод «Кристалл», находящийся в федеральной собственности, у Росимущества за $29 млн.«Кристалл» - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также их главный экспортер в стране.