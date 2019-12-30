Синтетические бриллианты теперь будут доступны во всех розничных магазинах Signet в США

Фото: Kay Jewelers

Агенство привело слова Дэвида Буффара (David Bouffard), вице-президента по корпоративным отношениям, который сообщил, что теперь «созданные в лаборатории бриллианты доступны как в модных, так и в свадебных коллекциях украшений в магазинах James Allen, Kay, Zales и Jared, а также на их сайтах в интернете».В сообщении говорится, что такой шаг был предпринят для удовлетворения потребностей всех клиентов, предоставляя им возможность выбрать, какой бриллиант им нужен.Цены на природные и выращенные в лаборатории камни будут отличаться - природные бриллианты будут стоить дороже, в то время как стоимость синтетики составит от $1 000 до $7 500.Kay Jewelers - один из брендов Signet - предоставил на своем сайте табличку, которая указывает на то, что природные камни с большей вероятностью сохранят свою долгосрочную ценность, поскольку они ограничены в запасах и редки, в то время как запасы выращенных в лаборатории бриллиантов «потенциально не ограниченны», а их стоимость в долгосрочной перспективе остается неизвестной.Согласно таблице, компания не будет принимать синтетические бриллианты для обмена.Kay также сообщила, что все камни компании - как натуральные, так и выращенные в лаборатории - поставляются из проверенных источников и проходят независимую сертификацию.