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02 декабря 2019

Синтетические бриллианты теперь будут доступны во всех розничных магазинах Signet в США

17 декабря 2019
Новости

Крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers начал продавать выращенные в лаборатории бриллианты во всех своих розничных брендах в США, сообщает JCK. 

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    Фото: Kay Jewelers


Агенство привело слова Дэвида Буффара (David Bouffard), вице-президента по корпоративным отношениям, который сообщил, что теперь «созданные в лаборатории бриллианты доступны как в модных, так и в свадебных коллекциях украшений в магазинах James Allen, Kay, Zales и Jared, а также на их сайтах в интернете».
В сообщении говорится, что такой шаг был предпринят для удовлетворения потребностей всех клиентов, предоставляя им возможность выбрать, какой бриллиант им нужен.
Цены на природные и выращенные в лаборатории камни будут отличаться - природные бриллианты будут стоить дороже, в то время как стоимость синтетики составит от $1 000 до $7 500.
Kay Jewelers - один из брендов Signet - предоставил на своем сайте табличку, которая указывает на то, что природные камни с большей вероятностью сохранят свою долгосрочную ценность, поскольку они ограничены в запасах и редки, в то время как запасы выращенных в лаборатории бриллиантов «потенциально не ограниченны», а их стоимость в долгосрочной перспективе остается неизвестной.
Согласно таблице, компания не будет принимать синтетические бриллианты для обмена.
Kay также сообщила, что все камни компании - как натуральные, так и выращенные в лаборатории - поставляются из проверенных источников и проходят независимую сертификацию.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished


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