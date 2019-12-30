Эксклюзив
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Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
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Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
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02 декабря 2019
Алжир рассматривает пути сотрудничества с AGD Diamonds в области прогнозно-поисковых работ
Так, на первом этапе руководство ORGM пригласило советника генерального директора AGD Diamonds по геологии Виктора Устинова совершить рабочий визит в Алжир и рассмотреть возможности проведения прогнозно-поисковых работ на территории республики, а также обсудить пути возможного дальнейшего сотрудничества.
В ходе рабочего визита Виктор Устинов ознакомился с работой ORGM и представил доклад по различным аспектам прогнозирования и поисков месторождений алмазов, который вызвал огромный интерес со стороны участников отрасли.
В рамках визита Виктора Устинова также состоялись встречи с руководством холдинга MANAL, в состав которого входит ORGM, и Национального агентства по горному делу (Agence Nationale des Activités Minières, ANAM). Холдинг и агентство проявили заинтересованность в разработке месторождений различных полезных ископаемых на территории Алжира совместно с AGD Diamonds и другими российскими горнодобывающими компаниями.
В будущем, как ожидается, контакты государственных компаний республики с AGD Diamonds могут перерасти в полноценное взаимовыгодное сотрудничество.
В последние 60 лет в Алжире алмазопоисковые работы проводились на различных участках, но не были комплексными. Участие в работах принимали алжирские, советские, а позднее и российские специалисты.
Одно из самых значимых месторождений в республике - россыпное проявление алмазов Джебель Аберраз (Djebel Aberraz).
AGD Diamonds ведет добычу алмазов на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, которое является одним из крупнейших на планете, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург