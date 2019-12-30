Алжир рассматривает пути сотрудничества с AGD Diamonds в области прогнозно-поисковых работ

17 декабря 2019

Государственная геологоразведочная компания Алжира ORGM (Office National de Recherche Géologique et Minére) обратилась к AGD Diamonds с тем, чтобы найти решения проблем изучения алмазоносности республики.Так, на первом этапе руководство ORGM пригласило советника генерального директора AGD Diamonds по геологии Виктора Устинова совершить рабочий визит в Алжир и рассмотреть возможности проведения прогнозно-поисковых работ на территории республики, а также обсудить пути возможного дальнейшего сотрудничества.В ходе рабочего визита Виктор Устинов ознакомился с работой ORGM и представил доклад по различным аспектам прогнозирования и поисков месторождений алмазов, который вызвал огромный интерес со стороны участников отрасли.В рамках визита Виктора Устинова также состоялись встречи с руководством холдинга MANAL, в состав которого входит ORGM, и Национального агентства по горному делу (Agence Nationale des Activités Minières, ANAM). Холдинг и агентство проявили заинтересованность в разработке месторождений различных полезных ископаемых на территории Алжира совместно с AGD Diamonds и другими российскими горнодобывающими компаниями.В будущем, как ожидается, контакты государственных компаний республики с AGD Diamonds могут перерасти в полноценное взаимовыгодное сотрудничество.В последние 60 лет в Алжире алмазопоисковые работы проводились на различных участках, но не были комплексными. Участие в работах принимали алжирские, советские, а позднее и российские специалисты.Одно из самых значимых месторождений в республике - россыпное проявление алмазов Джебель Аберраз (Djebel Aberraz).AGD Diamonds ведет добычу алмазов на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, которое является одним из крупнейших на планете, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире.