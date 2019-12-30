Эксклюзив
Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски
Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
АЛРОСА намерена получить долю в 70% в зимбабвийском алмазном проекте
Государственная телекомпания Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) утверждает, что согласование деталей создания совместного предприятия АЛРОСА и ZCDC будет завершено в этом месяце.
Ранее Зимбабве запрещала иностранным компаниям иметь долю более 49% в алмазных и платиновых проектах.
Однако власти Хараре решили отказаться от своей политики индигенизации после отставки ныне покойного президента Роберта Мугабе в 2017 году.
АЛРОСА и ZCDC в июле прошлого года подписали соглашение о разведке и добыче алмазов в Зимбабве.
Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов ранее заявлял, что его компания инвестирует в это предприятие 12 млн долларов.
По его словам, АЛРОСА видит большой потенциал в Зимбабве и будет инвестировать больше в ближайшие годы в зависимости от результатов разведки.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished