Эксклюзив
Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски
Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Мини-WeChat для продажи бриллиантов
Это первый продукт, к участию в котором компания Everledger привлекает своего нового инвестора Tencent, создавшего WeChat – одну из крупнейших в мире социальных сетей и платформу для онлайн коммерции. Новая мини-программа WeChat будет предлагать бриллианты производства АЛРОСА и позволит полностью прослеживать их путь до конечного потребителя. Кроме того, мини-программа станет еще одной возможностью для дифференциации брендов на высококонкурентном китайском рынке предметов роскоши, позволяя ювелирам и ритейлерам по-новому взаимодействовать с потребителями.
Используя мини-программу WeChat на своих смартфонах, покупатели могут приобрести бриллиант в этой программе при помощи WeChat Pay и получить сертификат с уникальной информацией, а также подтвердить его происхождение через блокчейн-платформу Everledger.
Таким образом АЛРОСА будет информировать потребителей об алмазах, добываемых в России. Это позволит покупателю точно знать историю каждого алмаза и быть уверенным в том, что при его добыче были соблюдены лучшие отраслевые практики в области ответственного ведения бизнеса.
Павел Винихин, директор филиала «Бриллианты АЛРОСА» - гранильного подразделения АЛРОСА, сказал: «Мы рады поддержать мини-программу WeChat совместно с Everledger, поскольку она является еще одним свидетельством нашего стремления к предоставлению максимальных гарантий происхождения нашей продукции. Мы рассчитываем, что этот совместный проект с самой популярной в Китае социальной медиа-платформой позволит нам также стимулировать наши продажи в Китае».
Евгений Гохберг, глава Everledger Europe, отметил: «Это новаторская инициатива, разработанная совместно гигантами алмазодобывающей и интернет-индустрии. Мы рады сотрудничать с АЛРОСА, так как у нас одна и та же цель – сделать рынок более прозрачным. Бриллианты будут выставляться на такой удобной для восприятия онлайн-платформе, как WeChat, которая обеспечит 100-процентную уверенность в их происхождении. Мы уверены, что это нововведение установит новый стандарт ответственного бизнеса и отслеживаемости бриллиантов».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург