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02 декабря 2019

Аукцион по продаже алмазного сырья в Антверпене принес Grib Diamonds $30 млн

16 декабря 2019
Новости
Компания Grib Diamonds NV, базирующаяся в Антверпене и осуществляющая реализацию алмазов с месторождения им. В. Гриба, провела онлайн-аукцион, который принес ей более $30 млн.
Как сообщил портал Diamond Loupe, продукция впервые включала товары, приобретенные в Анголе, а также алмазы, добытые компанией AGD Diamonds на принадлежащем ей руднике в Архангельской области.

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Фото: АГД Даймондс

Как отмечают в Grib Diamonds, спрос на необработанные алмазы значительно вырос с момента их предыдущей продажи в ноябре. Добавление ангольского сырья, которое высоко ценится на рынке, вписывается в корпоративную стратегию Grib Diamonds по применению собственных систем торгового менеджмента мирового класса, предложению широкого ассортимента продукции, в том числе альтернативного производства, а также увеличению своего присутствия на рынке необработанных алмазов.
Grib Diamonds сохраняет оптимизм в отношении того, что за нынешними торгами последуют другие продажи ангольских алмазов. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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