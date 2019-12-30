Эксклюзив

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

IGI будет сотрудничать с Джоном Глэйзом в сфере сертификации розовых бриллиантов, добытых на Аргайл

16 декабря 2019
Новости

Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) объединился с Джоном Глэйзом (John Glajz), авторизованным сингупарским партнером по продаже розовых бриллиантов, добытых на руднике Аргайл (Argyle), для сертификации этих драгоценных камней, которые являются одними из самых редких в мире. Итогом сотрудничества станет коллекционное издание камней «Эксклюзивные камни Аргайл» (An Exclusive Selection of Argyle Pink Diamonds). Об этом говорится на сайте IGI. 

news_16122019_argyle.png
Фото: IGI


«На сегодняшний день IGI представила более 1 000 таких отчетов, и мы считаем, что лаборатория будет продолжать обеспечивать надежность и безопасность  покупателям при приобретении этих камней», - сказала управляющий директор IGI в Антверпене Дебора Пьеника (Deborah Pienica).
Почти весь мировой запас редких розовых, красных и фиолетовых камней поступает с алмазного рудника Аргайл компании Rio Tinto, который будет закрыт в конце 2020 года. Таким образом, эта коллекция, вероятно, станет еще более ценной.
Каждый бриллиант IGI оценивается по происхождению, природному аспекту, цвету и чистоте.
Чтобы сохранить проверенную цепочку поставок, бриллианты надежно проверяются IGI, которая является независимой третьей стороной, что обеспечивает максимальную защиту клиентов.
С подтвержденным происхождения бриллиантов Аргайл и скорым закрытием шахты, коллекционное издание камней представляет инновационную и уникальную возможность приобрести отобранную коллекцию этих редких кристаллов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished