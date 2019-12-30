IGI будет сотрудничать с Джоном Глэйзом в сфере сертификации розовых бриллиантов, добытых на Аргайл

Фото: IGI

«На сегодняшний день IGI представила более 1 000 таких отчетов, и мы считаем, что лаборатория будет продолжать обеспечивать надежность и безопасность покупателям при приобретении этих камней», - сказала управляющий директор IGI в Антверпене Дебора Пьеника (Deborah Pienica).Почти весь мировой запас редких розовых, красных и фиолетовых камней поступает с алмазного рудника Аргайл компании Rio Tinto, который будет закрыт в конце 2020 года. Таким образом, эта коллекция, вероятно, станет еще более ценной.Каждый бриллиант IGI оценивается по происхождению, природному аспекту, цвету и чистоте.Чтобы сохранить проверенную цепочку поставок, бриллианты надежно проверяются IGI, которая является независимой третьей стороной, что обеспечивает максимальную защиту клиентов.С подтвержденным происхождения бриллиантов Аргайл и скорым закрытием шахты, коллекционное издание камней представляет инновационную и уникальную возможность приобрести отобранную коллекцию этих редких кристаллов.