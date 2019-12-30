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02 декабря 2019

Алмазный рудник Бандер продан Essel Mining

16 декабря 2019
Новости

india_flag.pngАлмазный рудник Бандер (Bunder), расположенный в районе Чхаттарпур в штате Мадхья-Прадеш, Индия, был продан компании Essel Mining, принадлежащей Aditya Birla Group, сообщает gjepc.org.
Правительство, как сообщается, продало права на добычу алмазов на руднике на условиях 50-летней аренды.
Проект, как ожидается, поможет обеспечить рабочие места и увеличить бюджет государства.
Запасы алмазов на проекте оцениваются в 34,20 млн каратов.
Согласно сообщениям, шахта Бандер была продана посредством онлайн-аукциона.
Ранее сообщалось, что правительство штата в свое время подписало соглашение с Rio Tinto и предоставило компании 30-летний контракт на добычу полезных ископаемых с ноября 2011 года. Однако в августе 2016 года компания объявила, что больше не будет продолжать добычу алмазов на руднике Бандер по коммерческим причинам. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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