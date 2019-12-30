Аукцион Christie's «Великолепные ювелирные изделия» принес 67,5 миллиона долларов

Фото: Christie's

Глава международного отдела ювелирных украшений Christie’s Рахул Кадакия (Rahul Kadakia), прокомментировал результаты аукциона: «Активные торги и крупные продажи по выгодным ценам демонстрируют неизменную способность Christie представлять на продажу лучшие ювелирные изделия для наших коллекционеров. Эти торги были особенными, так как для продажи были представлены действительно исключительные драгоценные камни. Топ лотом был рубин «DuPont» наряду с беспрецедентным количеством выдающихся драгоценных камней из частных коллекций. Мы довольны результатами, так как они демонстрируют ситуацию на рынке и более широкий и сложный подход к тому, что наши клиенты хотят приобрести».Среди прочего были проданы кольцо с ярким синим бриллиантом весом 3,07 карата чистоты VVS1, которое ушло с молотка за 3 375 000 долларов США; сапфировое кольцо с бриллиантом Прекрасной эпохи из Кашмира и бриллиантом общим весом 30,14 карата, стоимость которого составила 3 ​​015 000 долл. США; кольцо с бриллиантом массой 24,13 карата цвета D безупречной чистоты ушло за 2 055 000 долл. США; кольцо с бриллиантом весом 23,55 карата цвета D от Harry Winston - за 2 235 000 долларов США; кольцо с колумбийским изумрудом «DuPont» и бриллиантом Прекрасной эпохи весом 9,11 карата от Tiffany & Co. также из Виргинского музея изобразительных искусств ушло с молотка за $1 635 000.