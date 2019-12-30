Эксклюзив

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Аукцион Christie's «Великолепные ювелирные изделия» принес 67,5 миллиона долларов

13 декабря 2019
Новости

Недавний аукцион Christie's «Великолепные ювелирные изделия», который прошел 11 декабря, принес выручку в размере $67 519 625.
В аукционе приняли участие 44 страны, говорится на сайте аукционного дома.
Топ лотом стала брошка, созданная из бирманского рубина, изумрудов, бриллиантов и натурального жемчуга. Вес камней составляет 11,20 карата. До продажи изделие принадлежало Виргинскому музею изобразительных искусств. Оно ушло с молотка за $8 957 750. 

news_13122019_christie's.JPG
                 Фото: Christie's


Глава международного отдела ювелирных украшений Christie’s Рахул Кадакия (Rahul Kadakia), прокомментировал результаты аукциона: «Активные торги и крупные продажи по выгодным ценам демонстрируют неизменную способность Christie представлять на продажу лучшие ювелирные изделия для наших коллекционеров. Эти торги были особенными, так как для продажи были представлены действительно исключительные драгоценные камни. Топ лотом был рубин «DuPont» наряду с беспрецедентным количеством выдающихся драгоценных камней из частных коллекций. Мы довольны результатами, так как они демонстрируют ситуацию на рынке и более широкий и сложный подход к тому, что наши клиенты хотят приобрести».
Среди прочего были проданы кольцо с ярким синим бриллиантом весом 3,07 карата чистоты VVS1, которое ушло с молотка за 3 375 000 долларов США; сапфировое кольцо с бриллиантом Прекрасной эпохи из Кашмира и бриллиантом общим весом 30,14 карата, стоимость которого составила 3 ​​015 000 долл. США; кольцо с бриллиантом массой 24,13 карата цвета D безупречной чистоты ушло за 2 055 000 долл. США; кольцо с бриллиантом весом 23,55 карата цвета D от Harry Winston - за 2 235 000 долларов США; кольцо с колумбийским изумрудом «DuPont» и бриллиантом Прекрасной эпохи весом 9,11 карата от Tiffany & Co. также из Виргинского музея изобразительных искусств ушло с молотка за $1 635 000.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished