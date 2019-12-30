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02 декабря 2019

Botswana Diamonds сосредоточится на приоритетных кимберлитовых проектах в Зимбабве и Южной Африке

13 декабря 2019
Новости

botswana_diamonds_logo.pngКомпания Botswana Diamonds, которая в четверг провела в Лондоне ежегодное общее собрание акционеров, сообщила, что ее работа по разведке алмазов будет сосредоточена на приоритетных кимберлитовых проектах в Зимбабве и кимберлитовом месторождении в провинции Фри Стейт (Free State) в Южной Африке наряду с новыми проектами в Калахари в Ботсване.
Недавно компания объявила о том, что теперь она владеет 2,5% акций совместного предприятия с Vast Resources для разработки концессии Чиадзва (Chiadzwa) на алмазных месторождениях Маранге (Marange) в Зимбабве.
Обе компании ранее заключили соглашение о разработке концессий Херитедж (Heritage) на алмазных месторождениях Маранге и о том, что отдельное соглашение будет подписано для совместной разработки участков за пределами алмазных месторождений Маранге.
Затем Vast недавно заключила соглашение о создании совместного предприятия с Chiadzwa Mineral Resources для создания компании Katanga Mining.
Katanga намерена, в свою очередь, заключить соглашение о создании совместного предприятия с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) с целью разведки и добычи камней на алмазной концессии Чиадзва, а также для сбыта алмазов, добытых в результате этих операций.
Botswana Diamonds также сообщила, что ее партнер Subterrane в области разведки полезных ископаемых наметил пять целей, готовых к бурению, на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке. Они, как сообщается, могут оказаться кимберлитовыми трубками.
Кроме того, согласно заявлению компании, ее подрядчик по добыче алмазов уже начал работы по переработке алмазоносного гравия и отвалов вокруг знаменитого рудника Марсфонтейн (Marsfontein).
В сообщении также говорится, что бурение планируется на четырех участках в Калахари в Ботсване. Botswana Diamonds будет проводить работы с помощью Sunland Minerals, которая полностью принадлежит компании. Эти участки, как сообщается, представляют собой геофизические аномалии с предположительно большим содержанием алмазов в руде. Анализ кимберлитовых проб также показал положительные результаты.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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