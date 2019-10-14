GJEPC провел «Индийскую алмазную неделю» в Мумбае

18 ведущих диамантеров Индии продемонстрировали свои возможности, представив различные предложения формы, размера и огранки бриллиантов. Приглашенные со всего мира покупатели смогли напрямую сотрудничать с индийскими поставщиками, чтобы снизить стоимость транзакций и способствовать развитию двусторонней торговли между мировыми импортерами и индийскими экспортерами. Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сказал: «Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить международных покупателей и местных производителей, чье участие помогло создать это успешное шоу. Специальные встречи между покупателями и продавцами во время Индийской алмазной недели будут и далее развивать деловые связи, особенно в это время, когда динамика мировой торговли меняется из-за множества факторов. Каждый покупатель использует преимущества этой уникальной платформы, предлагаемой GJEPC, которая ставит приоритетом существующих и новых клиентов по всему спектру алмазной промышленности. Опыт Индии может гарантировать, что ее экспортеры смогут доставить товар любого размера, любой формы, любого качества в любое время и в любую точку мира. Все это стало возможным благодаря нашему предприятию, деловой хватке и огромному масштабу операций».
Индийская алмазная промышленность активно развивалась в Индии в течение последних 5 десятилетий. Сегодня Индия является лидером по огранке и полировке алмазов с объемом экспорта в $24 млрд в год. Индийская алмазная торговля придерживается четырех основных принципов прозрачной торговли. Во-первых, это саморегуляция, которая осуществляется с помощью платформы «Знай своего клиента» (KYC) среди членов GJEPC. Во-вторых, бизнес в Индии соответсвует стандартам устойчивого развития, поддерживая внедрение типовых программ для здоровья и благосостояния его работников, таких как Swasthya Ratna. В-третьих, GJEPC объединила усилия с Ассоциацией производителей бриллиантов (Diamond Producers Association, DPA), чтобы финансировать продвижение ювелирных изделий с бриллиантами с единственной целью - обеспечить спрос на ювелирные изделия с бриллиантами со стороны потребителей. В-четвертых, это создание современных геммологических лабораторий, которые гарантируют, что алмазы являются природными, хорошо обработанными и были произведены на проверенных рудниках.
Индия уже установила прямые связи со многими крупными ювелирными сетями со всего мира. Встречи продавцов и покупателей помогли индийским компаниям выйти на новые рынки. Такие встречи являются идеальным способом связи с независимыми покупателями - в одном магазине или в небольшом количестве торговых точек. Более того, для страны, которая имеет такой широкий спектр предложений для стольких различных категорий продуктов и производственных центров, формат встреч дает много преимуществ. Это облегчает проведение мероприятий, ориентированных на продукт, и способствует обеспечению того, чтобы правильный профиль покупателей и продавцов смог найти точки соприкосновения.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished