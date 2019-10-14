GJEPC провел «Индийскую алмазную неделю» в Мумбае

18 октября 2019

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) провел Индийскую алмазную неделю (India Diamond Week) с 15 по 17 октября 2019 года, целью которой являлось создание ежегодной торговой платформы для расширения связей между диамантерами и продвижения инициативы «Сделай в Индии» (Make in India) в алмазном бизнесе во всем мире. Индийская алмазная неделя также предусматривает установление и укрепление деловых связей индийских экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий с покупателями из разных стран мира, говорится в пресс-релизе, распространенном GJEPC.

В мероприятии приняли участие 87 известных покупателей, в том числе из Австралии, Китая, Египта, Франции, Греции, Гонконга, Израиля, Италии, Ливана, России, Голландии, Новой Зеландии, России, Саудовской Аравии, Швеции, Тайваня, Таиланда, Великобритании, Украины, США и Узбекистана. В первые два дня прошли заранее назначенные 30-минутные индивидуальные встречи между покупателями и продавцами, а третий день был посвящен открытию ювелирной выставки.









Фото: GJEPC







18 ведущих диамантеров Индии продемонстрировали свои возможности, представив различные предложения формы, размера и огранки бриллиантов. Приглашенные со всего мира покупатели смогли напрямую сотрудничать с индийскими поставщиками, чтобы снизить стоимость транзакций и способствовать развитию двусторонней торговли между мировыми импортерами и индийскими экспортерами. Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сказал: «Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить международных покупателей и местных производителей, чье участие помогло создать это успешное шоу. Специальные встречи между покупателями и продавцами во время Индийской алмазной недели будут и далее развивать деловые связи, особенно в это время, когда динамика мировой торговли меняется из-за множества факторов. Каждый покупатель использует преимущества этой уникальной платформы, предлагаемой GJEPC, которая ставит приоритетом существующих и новых клиентов по всему спектру алмазной промышленности. Опыт Индии может гарантировать, что ее экспортеры смогут доставить товар любого размера, любой формы, любого качества в любое время и в любую точку мира. Все это стало возможным благодаря нашему предприятию, деловой хватке и огромному масштабу операций».

Индийская алмазная промышленность активно развивалась в Индии в течение последних 5 десятилетий. Сегодня Индия является лидером по огранке и полировке алмазов с объемом экспорта в $24 млрд в год. Индийская алмазная торговля придерживается четырех основных принципов прозрачной торговли. Во-первых, это саморегуляция, которая осуществляется с помощью платформы «Знай своего клиента» (KYC) среди членов GJEPC. Во-вторых, бизнес в Индии соответсвует стандартам устойчивого развития, поддерживая внедрение типовых программ для здоровья и благосостояния его работников, таких как Swasthya Ratna. В-третьих, GJEPC объединила усилия с Ассоциацией производителей бриллиантов (Diamond Producers Association, DPA), чтобы финансировать продвижение ювелирных изделий с бриллиантами с единственной целью - обеспечить спрос на ювелирные изделия с бриллиантами со стороны потребителей. В-четвертых, это создание современных геммологических лабораторий, которые гарантируют, что алмазы являются природными, хорошо обработанными и были произведены на проверенных рудниках.

Индия уже установила прямые связи со многими крупными ювелирными сетями со всего мира. Встречи продавцов и покупателей помогли индийским компаниям выйти на новые рынки. Такие встречи являются идеальным способом связи с независимыми покупателями - в одном магазине или в небольшом количестве торговых точек. Более того, для страны, которая имеет такой широкий спектр предложений для стольких различных категорий продуктов и производственных центров, формат встреч дает много преимуществ. Это облегчает проведение мероприятий, ориентированных на продукт, и способствует обеспечению того, чтобы правильный профиль покупателей и продавцов смог найти точки соприкосновения.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished