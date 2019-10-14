Рудник BlueRock в Южной Африке показывает рекордные квартальные показатели содержания алмазов в руде

Алмазный рудник Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, которой принадлежит BlueRock Diamonds, достиг в третьем квартале показателя содержания алмазов в руде в 4,3 карата алмазов на сто тонн руды по сравнению с 3,13 карата камней на сто тонн руды в третьем квартале прошлого года.В третьем квартале текущего года компания реализовала 4 139 каратов алмазов по средней цене, которая составила $432 за карат алмазов по сравнению с 1 834 каратами камней, проданными годом ранее по средней цене в $341 за карат.В течение отчетного периода BlueRock произвела 3 973 карата алмазов, что на 117% больше по сравнению с 1 834 каратами камней в предыдущем году.«Увеличение производства в сочетании с повышением содержания алмазов в руде выше ожидаемого уровня, а также с постоянным высоким качеством наших алмазов, генерирующим неизменно высокие цены за карат, привело к рекордным уровням доходов и снижению себестоимости единицы продукции», - сказал председатель компании Майк Хьюстон (Mike Houston).Выручка BlueRock в третьем квартале составила $1,78 млн, что на 191% больше по сравнению с $614 000 годом ранее.Стоимость добычи алмазов за август и сентябрь 2019 года составила примерно 13 долларов за тонну.При среднем содержании алмазов в руде в 4,3 карата на сто тонн руды это соответствует средней цене за карат в $300 по сравнению со средней прибылью от продажи алмазов в третьем квартале в $432 за карат.