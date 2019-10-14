De Beers представляет новый аукционный портал

На этой неделе De Beers Group Auctions запустила свой новый аукционный портал, который представляет клиентам ряд улучшений и новых функций для удобства участия в торгах.В компании заявили, что портал был создан с использованием передовых технологий и включает в себя ряд улучшений, полученных от обратной связи с пользователями.«De Beers Group Auctions старается предоставить клиентам разумный и эффективный способ приобретения природных алмазов, - сказал старший вице-президент De Beers Group Auctions Джеймс Кирби (James Kirby). - Мы намерены сделать это путем постоянного совершенствования нашей ведущей в отрасли аукционной платформы, чтобы клиенты могли покупать товары на онлайн-платформе, которая обладает беспрецедентными уровнями данных о продуктах, с большей легкостью и прозрачностью».Новая платформа предоставляет клиентам набор функций, которые обеспечивают ряд прямых преимуществ, таких как простота навигации, эффективные торги, защита от ценовых рисков, прозрачность и безопасность.