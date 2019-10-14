Продажи алмазов АЛРОСА в 3 квартале продолжают снижаться

АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.Несмотря на то, что объем добычи алмазов в 3 квартале 2019 года вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, до 12,1 млн каратов, продажи алмазов компании продолжают снижаться. Этот показатель за 3 квартал упал на 23% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5% по сравнению с прошлым годом, до 6,4 млн каратов. Компания сообщает, что это обусловлено сокращением запасов предприятиями гранильного сектора и ритейлом.Общие продажи в денежном выражении составили $0,6 млрд.Выручка от продаж алмазов в 3 квартале снизилась на 24% по сравнению со 2 кварталом и на 34% по сравнению с 2018 годом, до $601 млн, а за 9М этот показатель упал на 34% по сравнению с прошлым годом, до $2 386 млн.Продажи за 9М снизились на 13% в годовом исчислении, до 25,3 млн каратов, что главным образом обусловлено снижением продаж камней ювелирного качества. Этот показатель снизился на 14% по сравнению с прошлым годом.Запуск новых производств и рост добычи оказали влияние на рост производства за 9М на 12% по сравнению с 2018 годом, до 29,7 млн каратов.Обработка руды и песков в 3 квартале сезонно выросла на 64% по сравнению с предыдущим кварталом и не изменилась в годовом исчислении, составив 17,2 млн тонн. За 9М показатель вырос на 3% по сравнению с 2018 годом, до 34 млн тонн в основном за счет запуска производства на Верхнемунском месторождении и роста производительности обогатительных фабрик Нюрбинского и Удачнинского ГОКов.Запасы руды и песков на конец 3 квартала сезонно снизились на 26% по сравнению с предыдущим кварталом, однако показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом, до 23,6 млн тонн.Содержание алмазов в руде в 3 квартале составило 0,71 карарата на тонну, что показывает сезонное снижение на 24%. В то же время, по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 16%. Среднее содержание алмазов в руде за 9М выросло на 9% в годовом исчислении, до 0,87 карата на тонну руды за счет увеличения доли обработки руды трубки «Ботуобинская» с высоким содержанием алмазов.Запасы алмазов на конец 3 квартала выросли на 36% по сравнению с предыдущим кварталом и на 40% по сравнению с 2018 годом, до 21,7 млн каратов, как на фоне сокращения объемов продаж, так и за счет сезонного увеличения объемов производства на россыпных месторождениях.Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в 3 квартале выросла на 4% по сравнению со 2 кварталом и упала на 32% по сравнению с прошлым годом, составив $135 за карат алмазов, на фоне роста доли продаж камней средних и крупных размеров.Индекс цен в 3 квартале снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, с начала года снижение индекса составило 7,5%.Компания также сообщила, что во второй половине 3 квартала 2019 года наметилась положительная динамика увеличения объемов продаж алмазного сырья вследствие прохождения острой фазы цикла сокращения запасов. Это создает предпосылки для возможного восстановления активности рынка в будущем.