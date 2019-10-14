Экспорт бриллиантов из Израиля за первые 3 квартала сократился на 21,1%

В сообщении говорится, что с января по сентябрь 2019 года экспорт израильских бриллиантов составил $2,62 млрд по сравнению с $3,32 млрд за аналогичный период прошлого года.
Израильский импорт и экспорт алмазно-бриллиантовой продукции в третьем квартале 2019 года сократился на 28%.
«В отрасли глобальный кризис, и израильское правительство должно мобилизоваться, чтобы помочь израильской алмазной промышленности», - сообщил Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange).
Министерство экономики Израиля заявило, что кризис на индийском алмазном рынке также затронул израильский экспорт в связи с «трудностями с выдачей кредитов и проблемными ссудами на миллиарды долларов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished