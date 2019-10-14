Экспорт бриллиантов из Израиля за первые 3 квартала сократился на 21,1%

17 октября 2019

Экспорт бриллиантов из Израиля упал на 21,1% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, сообщило во вторник израильское информационное агентство «Ynet». Алмазный сектор является одной из ведущих экспортных отраслей государства.

В сообщении говорится, что с января по сентябрь 2019 года экспорт израильских бриллиантов составил $2,62 млрд по сравнению с $3,32 млрд за аналогичный период прошлого года.

Израильский импорт и экспорт алмазно-бриллиантовой продукции в третьем квартале 2019 года сократился на 28%.

«В отрасли глобальный кризис, и израильское правительство должно мобилизоваться, чтобы помочь израильской алмазной промышленности», - сообщил Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange).

Министерство экономики Израиля заявило, что кризис на индийском алмазном рынке также затронул израильский экспорт в связи с «трудностями с выдачей кредитов и проблемными ссудами на миллиарды долларов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished