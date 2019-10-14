Тайские украшения будут представлены на Международном фестивале драгоценных камней и ювелирных изделий в Чантабури

17 октября 2019

После того, как Институт драгоценных камней и ювелирных изделий Тайланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT) объявил восемь финалистов 13-й Всемирной премии в области дизайна ювелирных изделий, тайские мастера начали превращать свои замысловатые украшения в красивые и пригодные для ношения ювелирные изделия, которые будут продемонстрированы на показе мод на Международном фестивале драгоценных камней и ювелирных изделий в Чантабури 4 декабря 2019 года.

В этом году 13-я Всемирная премия в области дизайна ювелирных изделий проходит под названием «Синий - днем, зеленый - вечером, красный - ночью», поскольку синие, красные и зеленые драгоценные камни выделены в качестве основных компонентов дизайна. Победители получат денежные призы на общую сумму более $19 000 и почетные награды.

GIT также объявил победителя, получившего приз зрительских симпатий - Вансу Фараккакит (Wansa Phaerakkakit), дизайнера «The Blue Macaw», которая получила 300 000 голосов. Международный фестиваль драгоценных камней и ювелирных изделий в Чантабури 2019 года будет проходить с 4 по 8 декабря 2019 года в различных местах - в Центре ювелирных изделий и ювелирных украшений Чантабури, Ювелирном центре, на Рынке драгоценных камней на Сричан-роуд и в магазине OTOP Lifestyle. Кроме того, на местах проведения мероприятий посетители смогут приобрести высококачественные драгоценные камни и ювелирные изделия различного дизайна по разумным ценам у тайских и международных экспонентов из более чем 500 компаний.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished