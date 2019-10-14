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16 сентября 2019

17-18 октября в Москве пройдет VIII экологический форум

16 октября 2019
Новости

VIII экологический форум «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы» пройдет в Москве 17-18 октября 2019 года. 
Участники форума рассмотрят, как найти баланс между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, в чем заключается экологическая ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями, как принципы устойчивого развития влияют на государственно-частное партнерство. В рамках экофорума будут организованы круглые столы, во время которых заинтересованные стороны смогут обсудить,  как наилучшие доступные технологии гарантируют качество жизни в промышленных районах, какая технологическая модернизация необходима и возможна при современных требованиях законодательства, регулирующего экологические вопросы промпроизводства. 

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Фото: VIII экологический форум


Опыт проведения Экофорумов прошлых лет демонстрирует эффективность площадки форума для конструктивного диалога бизнеса, государства, экологической общественности и общества в целом. Вопросы устойчивого развития напрямую зависят от уровня такого диалога ради интересов экономики, экологии и общества. 
В Экофоруме примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, относящихся к северным территориям, эксперты, ученые, руководители общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере. На форум приглашены представители международных экологических организаций. 
Организаторами форума являются ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель»), Экологический фонд Сибирского федерального университета (Экофонд СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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