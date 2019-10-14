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16 сентября 2019

Доклад АГД признан лучшим на международной конференции Мicromine

16 октября 2019
Новости
АО «АГД ДАЙМОНДС» получило высшую награду на VIII Конференции пользователей Мicromine, прошедшей в рамках завершившегося на прошлой неделе горно-геологического форума «Майнекс Россия» – крупнейшего в РФ международного симпозиума по актуальным вопросам разведки, добычи и переработки твёрдых полезных ископаемых. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, полученном Rough&Polished.
В конференции приняли участие представители научного геологического сообщества России и крупные геологоразведочные предприятия. «АГД ДАЙМОНДС» на форуме представили начальник отдела главного геолога Владимир Щукин и сотрудники отдела Виктория Могутова, Александр Каторин, Александр Морозов и Александр Неумоин.

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                Фото: «АГД ДАЙМОНДС»

Главный геолог ГОКа им. В. Гриба Роман Пенделяк выступил с докладом «Опыт применения программного обеспечения Мicromine при отработке месторождения им. В. Гриба». По итогам голосования всех участников форума, презентация АГД была признана лучшей и получила приз «Самый ценный доклад» (на снимке).

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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