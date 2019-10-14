Эксклюзив

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ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

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16 сентября 2019

Выручка АЛРОСА по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 35% по сравнению с прошлым годом

16 октября 2019
Новости

alrosa_news_logo.pngВыручка АК «АЛРОСА» по РСБУ за 9 месяцев 2019 года снизилась на 35% по сравнению с прошлым годом, до 119,8 млрд руб., из-за проблем, с которыми столкнулась мировая алмазно-бриллиантовая отрасль. Этот фактор оказал влияние также на показатель чистой прибыли по РСБУ – за январь-сентябрь текущего года она сократилась на 42% в годовом исчислении, до 42,2 млрд руб.
С января по сентябрь отрасль боролась со спадом, вызванным снижением спроса на фоне избыточного уровня запасов в гранильном секторе и ювелирном ритейле. 
Эти факторы оказали негативное влияние на показатели продаж и финансовые результаты алмазодобывающих компаний.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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