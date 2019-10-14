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16 сентября 2019

Алмазы повлияли на снижение объема горнодобывающей промышленности Ботсваны во втором квартале

15 октября 2019
Новости

Добыча полезных ископаемых Ботсваны во втором квартале 2019 года снизилась на 8,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, главным образом из-за низкого уровня производства алмазов.
Главный специалист по статистике Ботсваны Бертон Мгуни (Burton Mguni), заявил, что добыча алмазов привела к отрицательному уровню прироста в 8,1% от общего объема добычи в течение рассматриваемого периода. Дополнительной информации предоставлено не было.
«Индекс производства в горнодобывающей промышленности составил 85,9% во втором квартале 2019 года, показав снижение в годовом исчислении на 8,7% с 94,0% во втором квартале 2018 года», - привела газета Weekend Post его заявление.
По сравнению с предыдущим кварталом индекс показал снижение на 4,1%, с показателя в 89,6% в первом квартале 2019 года до 85,9% во втором квартале этого года.
Мгуни добавил, что добыча алмазов снизилась на 8,4% во втором квартале 2019 года по сравнению с увеличением на 6,4%, зарегистрированным в том же квартале предыдущего года.
«Это может быть связано с более слабыми условиями торговли, а также с осторожностью потребителей в условиях макроэкономической неопределенности, - сказал он. - Анализ относительно предыдущих кварталов показывает, что добыча алмазов снизилась на 4,2% во втором квартале 2019 года по сравнению со снижением на 5,4%, зарегистрированным в первом квартале 2019 года».
В 2018 году добыча алмазов в Ботсване выросла на 6%, до 24,4 млн каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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