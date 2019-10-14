Дебютная ювелирная выставка «GJS 2020», организованная Советом по драгоценным камням и ювелирным изделиям, пройдет в июне 2020 года

15 октября 2019

Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC), который является главным органом индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, объявил о своем новом проекте - Индийской выставке драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem & Jewellery Show (GJS) 2020), - которую планируется провести в Мумбае в июне 2020 года.









Фото: GJC







Дебютная выстака GJC B2B Expo «бизнес для бизнеса» будет проходить с 25 по 29 июня 2020 года в выставочном центре «Bombay Exhibition Centre» в восточном Горегаоне, Мумбаи. Ритейлеры, оптовые торговцы, производители, трейдеры и представители алмазной индустрии со всей Индии собираются принять участие в первой в истории выставке GJC Expo.

Ананта Падманабан (Anantha Padmanaban), председатель GJC, сообщил: «Отечественная индустрия претерпевает огромные преобразования, и GJC с гордостью объявляет о своей первой Выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в 2020 году. Мы ожидаем более 1 000 экспонентов и 20 000 посетителей со всех уголков страны. GJS 2020 может стать идеальной платформой для поиска и ведения бизнеса для каждого ювелира, заинтересованного в индийском рынке».

Шанкар Сен (Shankar Sen), вице-председатель GJC, сказал: «С момента своего создания в 2005 году, GJC служил мостом между правительством и торговлей и инициировал различные действия от имени отрасли и для отрасли. GJS 2020 объединит разносторонних и талантливых представителей местного сектора драгоценных камней и ювелирных изделий под одной крышей в преддверии сезона праздничных закупок 2020 года».

Сайям Мехра (Saiyam Mehra), соучредитель комитета GJC, заявил: «GJC приложит все усилия, чтобы обеспечить лучшую в своем роде инфраструктуру и предоставить оборудование для всех участников выставки. GJS 2020 представит новейшие дизайны украшений, раскрывающих разнообразную культуру Индии. GJS 2020 создаст благоприятную атмосферу для розничных торговцев, чтобы они могли исследовать различные эксклюзивные и модные ювелирные изделия, также выставка будет способствовать созданию крепких деловых отношений».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished