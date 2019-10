В Мумбае стартовала 3-я Индийская бриллиантовая неделя

15 октября 2019

Третья Индийская бриллиантовая неделя (Bharat Diamond Week) на территории Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) началась с оптимизмом в присутствии Евгения Агуреева, заместителя генерального директора АЛРОСА, Наньхай Яна (Nanhai Yan), вице-президента Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange, SDE), Ашока Гаджера (Ashok Gajera), управляющего директора Laxmi Diamond, Анупа Мехты (Anoop Mehta), президента BDB, Мехула Шаха (Mehul Shah), заместителя президента BDB и Раджеша Баджаджа (Rajesh Bajaj), управляющего директора Bajaj Overseas Ltd, говорится в пресс-релизе, распространенном BDB.

На Индийской бриллиантовой неделе, которая пройдет с 14 по 16 октября 2019 года, была представлена ​​уникальная презентация Laxmi Diamonds - Mercedes Benz из 350 тыс. бриллиантов, которая была создана Раджешом Баджажем (Rajesh Bajaj) из Bajaj Overseas Limited.

На церемонии открытия присутствовали Порнтива Накасаи (Porntiva Nakasai), президент Тайской ассоциации торговцев драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Thai Gem and Jewelry Traders Association, TGJTA), Сомчай Порнчиндарак (Somchai Phornchindarak), президент конфедерации ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов Таиланда (Gems, Jewelry and Precious Metal Confederation of Thailand, GJPCT), руководители и члены Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), делегация Шанхайской алмазной биржи, делегация из Таиланда, различные торговые делегации, в том числе из Израиля, Дубая, стран Европы, Греции, Южной Африки, Вьетнама, Бангладеша и Индии - Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council’s, GJEPC), Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC), Ассоциация торговцев алмазами и бриллиантами Мумбая (Mumbai Diamond Manufacturers Association, MDMA) и торговые ассоциации из всей Индии.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished