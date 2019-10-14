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16 сентября 2019

Vast Resources заключит сделку по созданию совместного предприятия по добыче алмазов с Зимбабве на этой неделе

15 октября 2019
Новости

VAST_Resources_logo.jpgОжидается, что Vast Resources на этой неделе подпишет соглашение с государственной компанией Зимбабве по добыче алмазов о разведке и производстве алмазов в Маранге, согласно сообщениям средств массовой информации.
Vast недавно создала компанию Katanga Mining совместно с сообществом Чиадзва.
Эта компания подпишет соглашение о совместном предприятии по добыче полезных ископаемых с Zimbabwe Consolidated Diamond Company, которая владеет лицензиями на добычу в Маранге, сказал министр горнорудной промышленности страны Уинстона Читандо (Winston Chitando).
Он сообщил, что финансовые подробности будут раскрыты при подписании соглашения.
Зимбабве также разрешила российской АЛРОСА и незарегистрированной на бирже китайской фирме Anjin Investments вести разведку и добычу алмазов в стране.
Anjin добывала алмазы в стране до начала 2016 года, когда она была вытеснена с алмазных месторождений вместе с другими компаниями, работающими в Маранге.
Правительство покойного президента Роберта Мугабе отказалось продлить им лицензии на добычу, заявив, что шахтеры занимаются контрабандой алмазов.
Нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, должен был запустить в понедельник амбициозный план по увеличению инвестиций в добычу полезных ископаемых и увеличению экспортной выручки сектора до 20 млрд долларов к 2023 году, с 3,2 млрд долларов в прошлом году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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