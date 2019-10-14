Жан-Марк Либерхерр уйдет с поста генерального директора DPA в декабре

Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) решил уйти с поста генерального директора Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) в конце срока действия своего контракта 31 декабря 2019 года, сообщил пресс-центр DPA 11 октября. Дэвид Келли (David Kellie) присоединится к организации в декабре 2019 года, что обеспечит плавную смену руководства. Жан-Марк занимал ключевые руководящие должности в DPA с момента ее образования в декабре 2015 года, сначала в качестве первого председателя, затем в качестве генерального директора. Основанная в мае 2015 года семью ведущими мировыми алмазными компаниями, DPA стремиться повысить потребительский спрос и доверие покупателей к алмазам. Поддерживая честность и репутацию алмазов и алмазной промышленности, DPA играет центральную роль в поддержании долгосрочного успеха отрасли. DPA также выступает в качестве центрального источника информации о мировом алмазном секторе и поощряет обмен и внедрение передового опыта между членами организации и другими заинтересованными сторонами отрасли для дальнейшего улучшения общих стандартов по всей цепочке поставок алмазов.Дэвид Келли, который станет преемником Жан-Марка Либерхерра на посту генерального директора DPA, является опытным маркетологом с успешным опытом работы с целым рядом потребительских брендов, в том числе он проработал 14 лет в Ralph Lauren, где занимал ряд должностей, в том числе был старшим вице-президентом компании по глобальному маркетингу и рекламе. Совсем недавно он работал в компании Watch of Switzerland, которая дала ему ценную информацию о потребностях и возможностях маркетинга в категории бриллиантов.Жан-Марк Либерхерр заявил: «Это эмоциональный момент для меня после четырех лет сотрудничества с DPA, но я горжусь тем, что было достигнуто с момента создания DPA, и особенно с тех пор, как ассоциация получила увеличенное финансирование с июня 2017 года. У DPA теперь есть сильные команды и фонды, чтобы использовать будущие возможности, и пришло время новому руководителю провести организацию через ее следующий этап развития. Я уверен, что DPA будет играть критически важную роль в алмазном секторе в предстоящие годы, и я благодарен командам и членам DPA за поддержку меня в том, что стало приключением, которое изменит мою жизнь».Дэвид Келли сообщил: «Я рад присоединиться к DPA в такое захватывающее время, как для организации, так и для алмазного сектора. В то время как люди ищут подлинные продукты со смыслом, в секторе есть уникальная возможность увеличить потребительский спрос на бриллианты. Растет число женщин, которые покупают для себя, уровень покупок среди молодых потребителей уже высок, а количество людей среднего класса во всем мире быстро растет, поэтому у нас впереди очень светлое будущее. Для меня большая честь иметь возможность работать с таким волшебным продуктом - настоящим чудом природы - в такой захватывающей индустрии».Стивен Лусье (Stephen Lussier), председатель DPA, сказал: «Жан-Марк был одним из основателей DPA. Члены организации помогали направить развитие организации с самого начала. От имени всего совета директоров мы благодарим Жана-Марка за его лидерство, его приверженность миссии DPA и его энергию в создании организации в ее молодые годы. Мы очень рады, что кто-то такого уровня, как Дэвид, займет пост генерального директора DPA, особенно с учетом ключевой маркетинговой роли организации. Дэвид обладает обширным опытом в DPA, руководя традиционными и цифровыми маркетинговыми программами на основных мировых рынках. Он очень хорошо подготовлен к тому, чтобы руководить нашими маркетинговыми командами, поскольку мы стремимся вдохновить еще больше потребителей всех возрастов по всему миру с помощью идеи "бриллиантовой мечты"».