Китайские клиенты обвиняют Tiffany в поддержке протестующих в Гонконге

14 октября 2019

Материковый Китай и Гонконг являются соответсвенно третьим и четвертым по величине рынками сбыта продукции Tiffany. Тем не менее, согласно сообщениям средств массовой информации, бренд был вынужден отменить свою рекламную кампанию в этих странах после того, как китайские клиенты обвинили компанию в поддержке протестующих в Гонконге.

На фотографии, которая была размещена в профиле бренда в Twitter, китайская модель Сунь Фэйфей (Sun Feifei) закрыла правый глаз, демонстрируя кольцо Тиффани на правой руке.

По словам китайских покупателей, фотография была преднамеренным изображением позы, которую принимают продемократические демонстранты, чтобы выразить осуждение насильственному поведению со стороны полиции в Гонконге.

С тех пор Tiffany удалила публикацию и попыталась убедить китайских клиентов, что фотография была снята в мае еще до начала протеста.

Представитель компании принес свои извинения: «Мы сожалеем о том, что публикация может быть воспринята как провокация, и мы, в свою очередь, удалили изображение из наших цифровых и социальных каналов и немедленно прекратим его использование». Однако китайские потребители утверждают, что публиковать такую фотографию сейчас было неразумно, даже если она была снята за несколько месяцев до начала протеста.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



