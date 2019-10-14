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Спрос будет расти, как только начнется сезон
Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...
14 октября 2019
Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны
Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...
07 октября 2019
Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл
Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...
30 сентября 2019
Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?
ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...
23 сентября 2019
Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны
Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...
16 сентября 2019
Китайские клиенты обвиняют Tiffany в поддержке протестующих в Гонконге
На фотографии, которая была размещена в профиле бренда в Twitter, китайская модель Сунь Фэйфей (Sun Feifei) закрыла правый глаз, демонстрируя кольцо Тиффани на правой руке.
По словам китайских покупателей, фотография была преднамеренным изображением позы, которую принимают продемократические демонстранты, чтобы выразить осуждение насильственному поведению со стороны полиции в Гонконге.
С тех пор Tiffany удалила публикацию и попыталась убедить китайских клиентов, что фотография была снята в мае еще до начала протеста.
Представитель компании принес свои извинения: «Мы сожалеем о том, что публикация может быть воспринята как провокация, и мы, в свою очередь, удалили изображение из наших цифровых и социальных каналов и немедленно прекратим его использование». Однако китайские потребители утверждают, что публиковать такую фотографию сейчас было неразумно, даже если она была снята за несколько месяцев до начала протеста.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished