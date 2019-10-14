Эксклюзив
Спрос будет расти, как только начнется сезон
Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...
14 октября 2019
Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны
Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...
07 октября 2019
Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл
Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...
30 сентября 2019
Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?
ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...
23 сентября 2019
Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны
Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...
16 сентября 2019
«Кристалл» реализует свою продукцию в рамках выездной торговой сессии в своем представительстве в Москве
Торги пройдут с 22 по 25 октября 2019 года в Генеральном представительстве АО «ПО «Кристалл» в Москве.
Заявки на участие в мероприятии принимаются по телефону или по электронной почте.
Фото: «Кристалл»
Ранее сообщалось, что Росимущество подписало договор, по которому 100% акций алмазогранильного предприятия «Кристалл», находящегося в федеральной собственности, переходят во владение компании АЛРОСА.
«Кристалл» - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также их главный экспортер в стране.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург