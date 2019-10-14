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16 сентября 2019

Евгений Агуреев назначен заместителем генерального директора АЛРОСА

11 октября 2019
Новости

alrosa_news_logo.pngАЛРОСА назначила Евгения Агуреева, который с 2017 года занимает должность директора филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (ЕСО), заместителем генерального директора компании. Он продолжит возглавлять ЕСО и курировать сбытовой блок.
С 2017 года Евгений Агуреев также входит в состав Правления АЛРОСА.
Сергей Иванов, генеральный директор – председатель правления АЛРОСА, в связи с этим сказал: «Учитывая сложные условия, сформировавшиеся сегодня на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, Евгений продолжит работу по повышению эффективности всей сбытовой цепочки компании, поиску новых подходов в части стимулирования продаж алмазного сырья, а также повышения уровня взаимодействия с клиентами компании и расширения клиентской базы».
В качестве заместителя директора Евгений Агуреев продолжит заниматься развитием продаж, повышением их эффективности и прозрачности, укреплением связей с долгосрочными клиентами.
Евгений Агуреев имеет более чем 15-летний опыт управления финансами в коммерческих банках. С 2009 по 2017 год он работал в «Сбербанке», где прошел путь от начальника отдела международной отчетности до вице-президента, директора департамента финансов. До этого работал в банках «Русский Стандарт», «МДМ Банк», «Райффайзенбанк Австрия», «Абсолют Банк», «Банк Ренессанс Кредит».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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