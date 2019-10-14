Президент CIBJO обсудил пути развития российской и мировой ювелирной индустрии на выставке в Москве

11 октября 2019

Президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) выступил с двумя основными докладами на выставке «Ювелирное искусство России: традиции и тенденции» в Москве, в ходе которой он отдал дань уважения историческому вкладу России в ювелирные традиции, а также обсудил пути развития присутствия российской ювелирной промышленности на международных рынках.









Фото: CIBJO







Выставка открылась в московском государственном выставочном зале «Новый Манеж» 8 октября, где с приветственным словом выступили доктор Кавальери и руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Мероприятие организовано Гохраном России при поддержке правительства Москвы, а также при участии Гильдии ювелиров России. Работа выставки продлится до 20 октября 2019 года.

«Россия - страна с давними и гордыми традициями в ювелирном искусстве, где производимая продукция отражает не только талант и изобретательность ее дизайнеров и ремесленников, но и культуру и историю этого великого народа, но и рассказывает о месторождениях драгоценных минералов, которыми так щедро одарена ваша страна», - сказал Кавальери.

«Пожалуй, самый известный русский ювелир из всех, Карл Фаберже, был человеком, глубоко погруженным как в русский, так и во французский культурный опыт. В нашей отрасли это считается не недостатком, а, скорее, силой», - отметил президент CIBJO.

На выставке представлены 220 уникальных шедевров из коллекции Гохрана, в том числе работы Фаберже, Овчинникова, Хлебникова, которые стали впервые доступны широкой публике для обозрения. В разделе «Современные ювелирные изделия» представлены работы более 200 лучших мастеров России. В их числе - изделия победителей конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век», организованного Гохраном при поддержке правительства Москвы, а также при участии Гильдии ювелиров России и Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.

В рамках церемонии открытия выставки были вручены награды победителям конкурса «Россия. XXI век», а руководитель Федерального агентства связи России Олег Духовницкий подарил участникам творческого состязания серию гашеных почтовых марок, посвященных 300-летию Гохрана.

Девятого октября доктор Кавальери выступил с лекцией о мировой алмазной индустрии перед аудиторией лидеров отрасли, дизайнеров и производителей ювелирных изделий, а также студентов различных колледжей, обучающих ювелирным ремеслам.

Президент CIBJO особо отметил роль Гохрана и его главы Андрея Юрина, который, по его словам, проложил для России путь к тому, чтобы стать силой на международном ювелирном рынке.

Группа Гохрана сыграла ключевую роль в подготовке меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году CIBJO с Министерством финансов РФ и Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), с целью гармонизации официальной системы, используемой в России для классификации бриллиантов, со стандартами и номенклатурой, применяемыми на международном уровне, в соответствии с «синей книгой» CIBJO по бриллиантам.

«Целью соглашения является обеспечение того, чтобы система классификации и описание бриллиантов в Российской Федерации соответствовали наиболее широко принятым стандартам в международной торговле», - сказал Кавальери.





Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished