PGI открывает первый платиновый эксклюзивный выставочный зал в Шэньчжэне, Китай

Хау Даниэль (Huw Daniel), генеральный директор PGI, заявил: «Исследования показали, что барьером номер один для приобретения платиновых ювелирных изделий в последние годы является отсутствие привлекательных дизайнов, поэтому PGI тесно сотрудничает с ключевыми производителями и розничными торговцами, чтобы ускорить принятие новых дизайнов. В этом демонстрационном зале будет выставлено обилие новых дизайнов, доступных в настоящее время, а также инновационные способы выпуска товаров и коллекций брендов для современных разборчивых потребителей».
Пуй Пун (Pui Poon), управляющий директор PGI China, заявила: «Открытие выставочного зала в Шэньчжэне обеспечит более широкое присутствие платиновых ювелирных изделий в традиционном китайском ювелирном центре с интенсивным производством золота, а также поможет продемонстрировать мастерство производителей платиновых ювелирных изделий и передовой дизайн для расширения делового потенциала Китая».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished