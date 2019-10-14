Lucapa зарегистрировала ежеквартальный рекорд производства на Луло и Мотаэ

10 октября 2019

Lucapa Diamond добыла 14 610 каратов алмазов в течение закончившегося в сентябре квартала на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%, и на принадлежащем ей на 70% кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото. Lucapa Diamond добыла 14 610 каратов алмазов в течение закончившегося в сентябре квартала на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%, и на принадлежащем ей на 70% кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.

При этом 7 603 карата были добыты на Луло, что на 67% больше, чем в предыдущем соответствующем квартале 2018 года, а остальные 7 007 каратов были произведены на Мотаэ, что является самым высоким квартальным результатом, поскольку коммерческое производство на руднике началось в январе 2019 года.«Результаты соответствуют стратегии Lucapa по расширению производства дорогостоящих алмазов для максимизации доходов», - заявили в компании.Lucapa сообщила, что значительный рост добычи алмазов на Луло связан главным образом с увеличением содержания алмазов в руде, которое достигло показателя в 10,5 карата на 100 тонн руды, поскольку было обработано больше материала из пойменных участков 19 и 31 с более высокой алмазоносностью.В течение квартала на рудниках Луло и Мотаэ продолжали производить крупные алмазы. В общей сложности Lucapa добыла 432 алмаза массой более 4,8 карата, включая 136 камней весом более 10,8 карата.