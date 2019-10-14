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Спрос будет расти, как только начнется сезон
Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...
14 октября 2019
Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны
Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...
07 октября 2019
Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл
Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...
30 сентября 2019
Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?
ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...
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Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны
Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...
16 сентября 2019
AGD Diamonds проводит геологоразведку с целью обнаружения новых кимберлитов
После выявления аномалий трубочного типа, перспективных для обнаружения кимберлитовых тел, начнется подготовка к бурению. На данный момент уже исследовано 282 квадратных км поверхности. Предполагается, что в дальнейшем площадь исследований будет расширена.
Детальные поиски завершены на Верхотинском поле, далее будут проведены лабораторные исследования и моделирование по итогам анализов для выдачи рекомендаций под заверку бурением.
AGD Diamonds ведет добычу алмазов в Архангельской области на месторождении имени В. Гриба, открытом в 1996 году. Данное месторождение алмазов является одним из крупнейших в мире, занимая 4-е место по запасам в России и 7-е в мире.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург