Приток в золотые биржевые фонды достиг в сентябре рекордных отметок

09 октября 2019

В сентябре глобальные торгуемые индексные фонды (Exchange Traded Fund, ETF), поддерживаемые золотом, увеличили свои запасы на $3,9 млрд во всех регионах или на 75,2 т, доведя их до 2 808 т, что является самым высоким уровнем по состоянию на сегодняшний день.

Холдинги превзошли уровни конца 2012 года, когда цена на золото достигла около $1 700 за унцию, что на 18% выше текущих уровней.

Примечательно, что географически притоки в золотые биржевые фонды сильно отличаются от 2012 года, когда две трети глобальных активов были сосредоточены в Северной Америке. Сегодня фонды, зарегистрированные в Северной Америке и Европе, составляют соответственно 52% и 44% от мировых, а остальная часть приходится на фонды, зарегистрированные в Азии и других регионах. Североамериканские фонды добавили 4,5% к своим активам в сентябре. Индивидуальные притоки в североамериканские SPDR® Gold Shares и iShares Gold Trust в сумме составили $2,9 млрд. Долгосрочные тренды показали, что притоки золота в мировые золотые биржевые фонды достигли рекордных максимумов, показав на сегодняшний день рост на 13,4%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished