Эксклюзив

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

Приток в золотые биржевые фонды достиг в сентябре рекордных отметок

09 октября 2019
Новости

В сентябре глобальные торгуемые индексные фонды (Exchange Traded Fund, ETF), поддерживаемые золотом, увеличили свои запасы на $3,9 млрд во всех регионах или на 75,2 т, доведя их до 2 808 т, что является самым высоким уровнем по состоянию на сегодняшний день. 
Холдинги превзошли уровни конца 2012 года, когда цена на золото достигла около $1 700 за унцию, что на 18% выше текущих уровней. 
Примечательно, что географически притоки в золотые биржевые фонды сильно отличаются от 2012 года, когда две трети глобальных активов были сосредоточены в Северной Америке. Сегодня фонды, зарегистрированные в Северной Америке и Европе, составляют соответственно 52% и 44% от мировых, а остальная часть приходится на фонды, зарегистрированные в Азии и других регионах. Североамериканские фонды добавили 4,5% к своим активам в сентябре. Индивидуальные притоки в североамериканские SPDR® Gold Shares и iShares Gold Trust в сумме составили $2,9 млрд. Долгосрочные тренды показали, что притоки золота в мировые золотые биржевые фонды достигли рекордных максимумов, показав на сегодняшний день рост на 13,4%.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished