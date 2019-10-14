Прерывы в электроснабжении нарушают производство на шахте Ликхобонг компании Firestone

Firestone Diamonds заявила, что перебои в подаче электроэнергии нарушают производство на шахте Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, которая принадлежит компании на 75%.В компании сообщили, что шахта снабжается электроэнергией от гидроэлектростанции Муэла, которая принадлежит компании Lesotho Electricity Company (LEC).Гидроэлектростанция Муэла начала двухмесячное отключение на техническое обслуживание с 1 октября, и в это же время южноафриканская энергетическая компания Eskom должна была обеспечить постоянное снабжение питанием.«С тех пор на шахте произошли неожиданные колебания напряжения, которые привели к отключению оборудования и, как следствие, к серьезным нарушениям в работе», - сообщила пресс-служба компании в прошлую пятницу.Firestone заявила, что решает проблему с LEC и Eskom «в срочном порядке».Компания произвела 208 572 карата алмазов на своем руднике Лихобонг (Liqhobong) в Лесото в течение квартала, закончившегося 30 июня 2019 года, по сравнению с 155 206 каратами годом ранее.Это, как сообщается, способствовало росту объема добычи алмазов в 2019 году до отметки в 829 458 каратов.Firestone намерена произвести от 3,6 до 3,8 млн тонн руды и добыть от 820 000 до 870 000 каратов алмазов в 2020 финансовом году.