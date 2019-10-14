Mubri провела свою четвертую всемирную встречу

Международная ассоциация Mubri - Mujeres Brillantes, основной миссией которой является помощь женщинам (а в последнее время и некоторым мужчинам) в становлении и продвижении в ювелирном секторе посредством образования, наставничества и сетевого взаимодействия, провела 30 сентября - 2 октября свою четвертую всемирную встречу.Местом ее проведения стал город Куэнка (Эквадор), включенный ЮНЕСКО в список охраняемых объектов всемирного культурного наследия.Идея проведения форума в Латинской Америке преследовала цель отметить прогресс, достигнутый ассоциацией с момента ее создания в 2016 году в Панаме.Ранее слет уже проводился в Италии во время проведения ярмарки VicenzaOro, а в прошлом году в Мадриде – «на полях» MadridJoya.«С каждым годом я вижу явную эволюцию. Каждая встреча сопровождается интеллектуальными обсуждениями того, что должно и может быть сделано в дополнение к достижению гораздо лучшего понимания того, что проблемы будут всегда, но от нас зависит их решение путем внесения новых идей», - заявила Али Пасторини (Ali Pastorini), международный президент и основатель Mubri - Mujeres Brillantes.Помимо дебатов и посещения геммологических и ювелирных школ, Mubri организовала для своих членов ювелирный конкурс. Он проводился в трех категориях, а выставка произведений всех участников разместилась в археологическом музее Пумапунго, одном из самых значимых на американском континенте.Посещение экспозиции, состоящей из 48 экспонатов, будет доступно для широкой публики до 2 ноября 2019 года.Дизайнерам ювелирных изделий и брендов из Аргентины, Колумбии, Кубы, Эквадора, Италии, Испании, Панамы, Перу и Венесуэлы была предоставлена возможность продемонстрировать публике свои таланты, что является одной из целей Mubri и придает видимость дизайнерам и предпринимателям из разных регионов посредством экспонирования своих произведений там, где они даже не могли себе вообразить.Победителями конкурса стали: Лиси Фракья (Lisi Fracchia), получившая премию CIDAP, Изабель Лопес (Isabel López) - премия Rompiendo Fronteras Exhibition и Меллани Монтес (Mellany Montes) – премия Lima Design Week.«То, что Mubri делает для отрасли, настолько мощно и красиво, что заслуживает всей нашей поддержки, потому что в итоге от успеха Mubri выигрывают все. И не имеет значение, являетесь ли вы алмазным дилером, работаете ли вы в розничной торговле или являетесь производителем или даже организацией», - заявил, в свою очередь, Рафаэль Белло (Rafael Bello), один из послов Mubri в Латинской Америке.Ассоциация насчитывает более 900 членов, 10 отделений и представителей в более чем 15 странах. Несколько ювелирных школ, институтов и частных компаний являются партнерами Mubri. Ассоциация имеет свои странички на Youtube (Mujeres Brillantes) и в социальных медиа.