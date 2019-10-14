Китайские компании проявляют все больший интерес к изумрудам

На изумрудном аукционе Gemfields в сентябре этого года в Лусаке первый китайский покупатель Лок Чень (Lok Chen) из Cai Bao Cheng выиграл торги и приобрел 117 500 каратов крупных изумрудов размером более 31 мм.Компания огранит их на своем заводе в Шэньчжэне. Готовые изделия предназначены для внутреннего рынка Китая. Они будут реализованы через оптовую или ювелирную компанию. Согласно сообщениям средств массовой информации, Cai Bao Cheng является первой компанией, которая проявила интерес к замбийским изумрудам, поступающим из Китая.На аукционе Лок Чень отметил, что на компанию произвели большое впечатление надежная система оценки камней Gemfields, ее крупные и стабильные поставки драгоценных камней и проведение чистого и справедливого аукциона.Поскольку все больше китайских компаний проявляют интерес к участию в аукционах, а китайские потребители стремятся разнообразить покупки традиционных ювелирных изделий с нефритом более современными украшениями с другим драгоценным камнем зеленого цвета, недавно ограненные и обработанные компанией Cai Bao Cheng замбийские изумруды могут стать первыми из многих драгоценных камней, которые потрясут внутренний рынок Китая.