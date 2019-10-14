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16 сентября 2019

Китайские компании проявляют все больший интерес к изумрудам

09 октября 2019
Новости
news_01102018_gemfields.pngНа изумрудном аукционе Gemfields в сентябре этого года в Лусаке первый китайский покупатель Лок Чень (Lok Chen) из Cai Bao Cheng выиграл торги и приобрел 117 500 каратов крупных изумрудов размером более 31 мм.  
Компания огранит их на своем заводе в Шэньчжэне. Готовые изделия предназначены для внутреннего рынка Китая. Они будут реализованы через оптовую или ювелирную компанию. Согласно сообщениям средств массовой информации, Cai Bao Cheng является первой компанией, которая проявила интерес к замбийским изумрудам, поступающим из Китая.  
На аукционе Лок Чень отметил, что на компанию произвели большое впечатление надежная система оценки камней Gemfields, ее крупные и стабильные поставки драгоценных камней и проведение чистого и справедливого аукциона.  
Поскольку все больше китайских компаний проявляют интерес к участию в аукционах, а китайские потребители стремятся разнообразить покупки традиционных ювелирных изделий с нефритом более современными украшениями с другим драгоценным камнем зеленого цвета, недавно ограненные и обработанные компанией Cai Bao Cheng замбийские изумруды могут стать первыми из многих драгоценных камней, которые потрясут внутренний рынок Китая. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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