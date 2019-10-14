DPA  представляет кампанию «Алмазное путешествие»

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) запускает свой новый проект в рамках кампании «Подлинное – редко» (Real is Rare) «Алмазное путешествие» (The Diamond Journey).««Алмазное путешествие» рассказывает о вечной и эпической истории природных алмазов новым и современным способом, - сказал Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), вице-президент DPA. - Из исследований известно, что большинство потребителей не знают о том, что бриллианты - это самая древняя вещь, к которой они когда-либо прикоснутся или которой будут владеть. Это мощное послание, которое находит отклик у всех людей. Данная кампания проходит под лозунгом «Три миллиарда лет в процессе создания», а в некоторых материалах также используется посыл «Алмазы были до того, как появилась жизнь».Либерхерр добавил: «Эта кинематографическая кампания приглашает зрителя узнать о наследии природных алмазов от их геологического образования, их превращения из неограненного камня в бриллиант и их путешествии через историю человечества к тому, чтобы стать окончательным воплощением символа любви, эмоциональной связи и семейной реликвии».Эта кампания повествует о трансформации красивого необработанного алмаза, начиная от его добычи до конечного изделия, которое выражает любовь, приверженность и служит подарком во время значимых моментов в жизни.Кампания была разработана в партнерстве с креативным агентством BBH London. Режиссер фильма - Ян Понс Джуэлл (Ian Pons Jewell), чье внушительное коммерческое портфолио включает в себя работу с Nike, Audi, Lexus и Michelob.Кроме того, для распространения доступно более ста дополнительных рекламных роликов, которые будут использоваться в основном для социальных сетей, а также 6- и 10-секундные видеоролики.