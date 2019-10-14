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16 сентября 2019

Алмазный клуб Антверпена стремится защитить алмазную отрасль от нераскрытой синтетики

08 октября 2019
Новости

Алмазный клуб Антверпена (Diamantclub van Antwerpen) предоставляет своим клиентам услуги по обнаружению синтетики и имитаций алмазов и бриллиантов с помощью устройства M-Screen, сообщает IDEX Online.
Таким образом биржа стремится защитить алмазную промышленность от нераскрытых выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов и их имитаций, а также внести больше прозрачности в отрасль.
Все камни первоначально проходят сканирование с помощью устройства M-screen 4.0, а затем подозрительные камни дополнительно проверяются с помощью тестера «Шерлок Холмс», говорится в сообщении. 
Прошедшие проверку камни герметично запечатываются с указанием уникального серийного номера, соответствующего номеру отчета, который прилагается по итогам проверки.
Данный вид услуги доступен для участников всех алмазных бирж Антверпена. 
С появлением новых технологий выращивания алмазов в лабораторных условиях участникам отрасли становится все тяжелее отследить нераскрытую синтетику в партиях природных камней. В связи с этим участники алмазной промышленности работают в направлении улучшения устройств для обнаружения синтетики, а также стараются привлечь внимание всех заинтересованных лиц к проблеме «подмешивания» выращенных в лаборатории камней к природным алмазам и бриллиантам. 
Ранее сообщалось, что в сентябре Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) присоединилась к Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) и Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE) в организации роуд-шоу современных технологий идентификации и обнаружения алмазов и бриллиантов.


Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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